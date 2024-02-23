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  • Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров в своих заключительных выступлениях отвергли предъявленные обвинения
Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров в последнем слове отвергли обвинения

Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров в последнем слове отвергли обвинения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров в своих заключительных выступлениях отвергли предъявленные обвинения

23 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя  интернет-ресурса  Xural TV  Аваза Зейналлы и главы youtube-канала  Sada TV  Эльнура Шукюрова  начались заключительные выступления обвиняемых.

Эльнур Шукюров заявил о необоснованности выдвинутых обвинений против него и попросил суд оправдать его. Далее с последним словом начал выступать Зейналлы, который также заявил о фальсификации дела и не состоятельности обвинения.

Выступление Зейналлы будет продолжено 26 февраля.

Напомним, что ранее  прокурор просил суд признать Зейналлы виновным по ст. 311 (получение взятки) и ст. 312-1.1  (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК и приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Шукюрова прокурор предложил осудить по ст. 312-1.1  к пяти годам лишения свободы.

*  Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов были задержаны 10 сентября по подозрению в получении взятки, а 11-е сентября суд арестовал обоих. По данным следствия, Зейналлы при посредничестве Садыгова получил деньги у семьи арестованного предпринимателя Расима Мамедова, чтобы не публиковать о нем дискредитирующих сведений.

17 сентября Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

Позже Зейналлы  предъявили новое обвинение - по ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК. По тому же обвинению был арестован и Эльнур Шукюров.

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