Апелляционный суд вновь не удовлетворил жалобы Губада Ибадоглу

Бакинский апелляционный суд 23 февраля не удовлетворил жалобу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу на продление срока его ареста на еще три месяца.

Апелляционный суд ранее отказался удовлетворить жалобу Ибадоглу на то, что следственный орган не ввернул ему мобильный телефон, изъятый при задержании 23 июля. Об этом Turan сообщил брат политика Галиб Байрамов.

По его словам, адвокаты Ибадоглу направили в ЕСПЧ жалобу на непредоставление политику эффективной медицинской помощи и отказ госпитализировать его.

* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней председателя Партии демократии и процветания Азербайджана (АДР)Губада Ибадоглу. Он был обвинен в реализации фальшивых денег (ст. 204.3.1 УК Азербайджана), а также 167-3.1 (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали к освобождению Ибадоглу.