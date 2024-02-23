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(15 часов назад)
Апелляционный суд вновь не удовлетворил жалобы Губада Ибадоглу

Апелляционный суд вновь не удовлетворил жалобы Губада Ибадоглу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд вновь не удовлетворил жалобы Губада Ибадоглу

Бакинский апелляционный суд 23 февраля не удовлетворил жалобу оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу на продление срока его ареста на еще три месяца.

Апелляционный  суд ранее отказался удовлетворить жалобу Ибадоглу на то, что  следственный орган не ввернул ему мобильный телефон, изъятый при задержании  23 июля.  Об этом Turan сообщил брат политика Галиб Байрамов.

По его словам, адвокаты Ибадоглу направили в ЕСПЧ  жалобу на непредоставление политику эффективной медицинской помощи и отказ госпитализировать его.

* 23 июля 2023  года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней председателя Партии демократии и процветания Азербайджана (АДР)Губада Ибадоглу. Он был обвинен в реализации фальшивых денег (ст. 204.3.1 УК Азербайджана), а также 167-3.1 (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали к освобождению Ибадоглу.

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