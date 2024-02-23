Legion Financial готовится к размещению акций

26 февраля на “Бакинской фондовой бирже” (БФБ) состоится аукцион по размещению обыкновенных, именных, бездокументарных бумажных акций акционерного общества "Legion Financial” с кодом 1001025464 ISIN на сумму 95 тысяч манатов.

Об этом сообщает БФБ.

Решением Листингового комитета биржи в стандартный сегмент рынка включены 950 акций номинальной стоимостью от 100 манатов. Размещение ценных бумаг будет происходить по подписке. Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания ”Assist Finance".