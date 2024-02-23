Помощник депутата: «Суд рассматривает встречный иск Джаваншира Фейзиева » (обновлено)

В ответ на запрос агентства Turan c просьбой прокомментировать решение Лондонского суда об аресте имущества депутата Милли меджлиса Джаваншира Фейзиева, его помощник Туран Саламов заявил следующее:

«Суд не принял пока какого-либо решения о конфискации, В настоящее время суд рассматривает мой встречный иск», - заявил Фейзиев.

Напомним, что накануне OCCRP (Центр по расследованию коррупции и организованной преступности), опубликовал сообщение о том, что Высокий суд Лондона арестовал недвижимость Фейзиева и его родственников на сумму более 39,5 млн. фунтов (50 млн. долларов США).

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Великобритания заморозила недвижимость азербайджанского депутата на 39 млн. фунтов

В четверг Высокий суд Лондона арестовал 22 объекта недвижимости, принадлежащие азербайджанскому депутату Джаванширу Фейзиеву и его жене.

Согласно документам, опубликованным OCCRP (Центр по расследованию коррупции и организованной преступности), недвижимость на сумму более 39,5 млн фунтов (50 млн долларов США), была заморожена еще в июне 2023 года. Все это время Фейзиев не отвечал на запросы о законности средств, на которые была куплена недвижимость в Лондоне.

Адвокат его семьи пытался убедить судью Найджела Пула аннулировать решение об аресте недвижимости, утверждая, что имущество приобретено законным путем.

Примечательно, что ранее семья Фейзиева уже подверглась санкциям Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Британские власти сочли, что миллионы фунтов стерлингов на банковских счетах Фейзиева и членов его семьи, «поступили из международной схемы отмывания денег, раскрытой OCCRP в 2017 году и известной как « Азербайджанская прачечная».

В 2022 году Великобритания конфисковала 5,6 млн фунтов стерлингов (7,56 млн долларов США) из этих средств со счетов жены Фейзиева, старшего сына Орхана и племянника Эльмана Джаваншира.

Решение о заморозке недвижимости Фейзиева и его жены не позволяет им продать или передавать их кому-то из-за «веских доказательств» того, что они приобретены путем отмывания денег.

Самая дорогая недвижимость среди замороженных — две резиденции за более чем 26 миллионов фунтов стерлингов (33,4 миллиона долларов) в эксклюзивном комплексе Chelsea Barracks. Они были куплены Фейзиевым в 2020 году, когда британские власти уже расследовали факты отмывания денег.

Среди других замороженных — квартира с видом на Риджентс-парк, а также 19 квартир в жилом комплексе на северо-западе Лондона. Фейзиев купил эту недвижимость более чем за 10 миллионов фунтов стерлингов (13,7 миллиона долларов) в 2008-2018 гг.

По данным NCA, в общей сложности замороженная недвижимость оценивается более чем в 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов США).

Фейзиев возглавлял азербайджано-британскую рабочую группу по межпарламентским связям и был сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан до 2022 года. Он покинул эти должности через несколько месяцев после того, как британский суд конфисковал более 5,6 млн. фунтов стерлингов, принадлежащих его родственникам.

Согласно заявлению для прессы адвоката, семья была разочарована конфискацией имущества, но «удовлетворена», что у них отобрали 5,6 миллиона фунтов стерлингов, а не 15,4 млн. фунтов, как требовало NCA.

Расследование OCCRP 2017 года под названием «Азербайджанский ландромат», выявило сложную схему отмывания около 2,9 млрд. долларов, которые были выведены из страны через четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании.

Агентство Turan передало запрос помощнику Джаваншира Фейзиева с просьбой дать комментарий по поводу вчерашнего решения Лондонского суда. Агентство готово опубликовать мнение депутата или его законного представителя.