Петер Михалко отверг обвинения, звучащие в азербайджанских СМИ в адрес EUMA
Петер Михалко отверг обвинения, звучащие в азербайджанских СМИ в адрес EUMA
«К сожалению, в последние дни в некоторых СМИ Азербайджана публикуются абсолютно необоснованные обвинения в адрес наблюдательной миссии ЕС в Армении. Я подчеркиваю, что EUMA является гражданской, невооруженной миссией и она соблюдает свой мандат». Об этом в социальной сети X написал глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.
«Целью миссии является внесение вклада в стабильность и доверие. ЕС будет продолжать усилия по оказанию поддержки мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», - добавил он.
Отметим, что в последние дни ряд СМИ Азербайджана заявили, что миссия ЕС на границе Армении занимается шпионажем против Азербайджана. Эти утверждения усилились после задержания на азербайджанской стороне гражданина Чехии, перешедшего границу из Армении.
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