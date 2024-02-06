Петер Михалко отверг обвинения, звучащие в азербайджанских СМИ в адрес EUMA

«К сожалению, в последние дни в некоторых СМИ Азербайджана публикуются абсолютно необоснованные обвинения в адрес наблюдательной миссии ЕС в Армении. Я подчеркиваю, что EUMA является гражданской, невооруженной миссией и она соблюдает свой мандат». Об этом в социальной сети X написал глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

«Целью миссии является внесение вклада в стабильность и доверие. ЕС будет продолжать усилия по оказанию поддержки мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», - добавил он.

Отметим, что в последние дни ряд СМИ Азербайджана заявили, что миссия ЕС на границе Армении занимается шпионажем против Азербайджана. Эти утверждения усилились после задержания на азербайджанской стороне гражданина Чехии, перешедшего границу из Армении.