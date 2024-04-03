ПНФА осудил последние «репрессии» в стране
ПНФА осудил последние «репрессии» в стране
Власти Азербайджана уже более года непрерывно проводят политические аресты. Один за другим арестовываются известные политики, представители общественности и журналисты. Об этом говорится в заявлении оппозиционной партии Народного Фронта Азербайджана.
Как и во все предыдущие волны репрессий, аресты не обошли стороной и членов ПНФА. В ходе нынешней кампании политических арестов было арестовано 11 ее членов.
Власти не ограничиваются просто лишением свободы своих критиков и оппозиционеров, но и ее пытают их в заключении.
ПНФА заявляет, что все эти аресты и преследования призваны лишить партию возможности функционировать. "Несмотря на все это, ПНФА полна решимости продолжать свою принципиальную борьбу, организованное сопротивление попыткам Ильхама Алиева закрепить тоталитарную систему в Азербайджане", - говорится в документе.
ПНФА призывает международные организации и демократический мир уделять приоритетное внимание свободе политических заключенных и реализации основных прав и свобод граждан Азербайджана при контактах с правительством.
"Авторитарный режим Азербайджана должен подвергнуться международным санкциям, адресные санкции должны быть применены к должностным лицам, ответственным за сфабрикованные обвинения оппозиционеров, общественно-политических активистов и журналистов", - говорится в заявлении.
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