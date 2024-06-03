По делу о присвоении 143 млн манат арестованы еще двое высокопоставленных военных

По делу о присвоении 143 млн манатов арестованы еще двое высокопоставленных военных

По делу о присвоении 143 млн манатов арестованы еще двое высокопоставленных военных

Арестованы еще двое бывших начальников финансовых служб в азербайджанской армии. Они привлечены по уголовному делу о присвоении в Минобороны 143 млн манатов.

В частности, Служба госбезопасности привлекла к ответственности Джабраила Оруджева и Вахида Новрузлу по ст. 179.4 ( присвоение, в особо крупных размерах) УК Азербайджана.

Решением Бакинского военного суда оба арестованы на 4 месяца.

Ранее, по этому же делу были арестованы: бывший начальник Финансового и бюджетного управления Минобороны, генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник Финансовой службы ВВС Джалал Казымов, бывший начальник Финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов, бывшие начальники Управления закупок и снабжения Минобороны Махир Ширванов и Меликмамед Гурбанов, бывший начальник Жилищно-эксплуатационного управления Фикрет Мирзоев и др.

Они обвиняются в присвоении 143 млн манатов (84 млн долларов) и уже предстали перед судом. В период следствия было обеспечено возвращение государству 40 млн манатов (24,5 млн долларов).

Потерпевшей стороной по делу признано Министерство финансов.