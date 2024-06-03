По делу о присвоении 143 млн манат арестованы еще двое высокопоставленных военных
По делу о присвоении 143 млн манатов арестованы еще двое высокопоставленных военных
Арестованы еще двое бывших начальников финансовых служб в азербайджанской армии. Они привлечены по уголовному делу о присвоении в Минобороны 143 млн манатов.
В частности, Служба госбезопасности привлекла к ответственности Джабраила Оруджева и Вахида Новрузлу по ст. 179.4 ( присвоение, в особо крупных размерах) УК Азербайджана.
Решением Бакинского военного суда оба арестованы на 4 месяца.
Ранее, по этому же делу были арестованы: бывший начальник Финансового и бюджетного управления Минобороны, генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник Финансовой службы ВВС Джалал Казымов, бывший начальник Финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов, бывшие начальники Управления закупок и снабжения Минобороны Махир Ширванов и Меликмамед Гурбанов, бывший начальник Жилищно-эксплуатационного управления Фикрет Мирзоев и др.
Они обвиняются в присвоении 143 млн манатов (84 млн долларов) и уже предстали перед судом. В период следствия было обеспечено возвращение государству 40 млн манатов (24,5 млн долларов).
Потерпевшей стороной по делу признано Министерство финансов.
Политика
-
- 3 июнь 2024, 18:08
3 июня Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест имущества в офисах издания Toplum TV, Института демократических инициатив и «Платформы III Республики».
-
- 3 июнь 2024, 17:12
Бакинский апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу на продление ареста журналистки Наргиз Абсаламовой.
-
- 3 июнь 2024, 16:14
3 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению премьер-министра Беларуси Романа Головченко прибыл с рабочим визитом в Минск.
-
- 3 июнь 2024, 16:03
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял главного советника Госдепартамента США на переговорах по Кавказу Луи Боно.
Написать отзыв