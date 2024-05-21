Подорожание шенгенской визы не коснется граждан Азербайджана

Шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12%.

Стоимость пошлины составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет, сообщил МИД Словении.

Однако повышение не коснется Азербайджана.

Как сообщили, отвечая на запрос Turan в представительстве ЕС в Азербайджане, «пошлина для стран, с которыми есть соглашения об упрощенном визовом режиме не изменится, то есть останется в размере 35 евро».

Отметим, что в отношении граждан Азербайджана ЕС применяет упрощенный визовым режим и стоимость пошлины составляет 35 евро.

При этом от пошлины освобождаются пенсионеры, а также лица посещающие страны ЕС в целях научной, образовательной, журналистской деятельности.