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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Подписан пакет азербайджано-конголезских соглашений

Пакет азербайджано-конголезских документов был подписан сегодня в Баку по итогам переговоров лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Дени Сассу-Нгессо.

Главы государств подписали  «Декларацию о сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Конго».

Подписан также меморандум о взаимопонимании по обучению между Государственной нефтяной компанией Азербайджана  и Национальной нефтяной корпорацией Конго.

Кроме того, нефтяные компании двух стран подписали соглашение об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage.

Между министерствами экологии двух стран подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере окружающей среды, устойчивого управления природными ресурсами и изменения климата.

 

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