Подписан пакет двусторонних соглашений между Азербайджаном и Кыргызстаном

Пакет азербайджано-кыргызских документов был подписан сегодня по итогам переговоров в Баку президентов двух стран Ильхама Алиева и Садыра Жапарова.

Главы государств подписали Совместную декларацию президентов Азербайджана и Кыргызстана и Постановление второго заседания азербайджано-крыгызского межгосударственного совета.

Стороны также подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области науки и образования, миграции, об избежании двойного налогообложения.

Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере здравоохранения и медицинской науки, энергетики.

Утверждена программа сотрудничества между правительствами двух стран в 2024-2029 г.

Стороны также подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области науки и образования, миграции.

Помимо этого, министрами юстиции двух стран было подписано соглашение о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики .

Стороны подписали и соглашение о сотрудничестве в области совершенствования таможенного управления и взаимной помощи.

Всего было подписано 18 документов.