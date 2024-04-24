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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Подписан пакет двусторонних соглашений между Азербайджаном и Кыргызстаном

Пакет азербайджано-кыргызских документов был подписан сегодня по итогам переговоров в Баку президентов двух стран Ильхама Алиева и Садыра Жапарова.

Главы государств подписали Совместную декларацию президентов Азербайджана и Кыргызстана и Постановление второго заседания азербайджано-крыгызского межгосударственного совета.

Стороны также подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области науки и образования, миграции, об избежании двойного налогообложения.

Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере здравоохранения и медицинской науки, энергетики.

Утверждена программа сотрудничества между правительствами двух стран в 2024-2029 г.

Стороны также подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области науки и образования, миграции.

Помимо этого, министрами юстиции двух стран было подписано соглашение о взаимодействии в правовой сфере  между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики .

Стороны подписали и соглашение о  сотрудничестве в области совершенствования таможенного управления и взаимной помощи.

Всего было подписано 18 документов.

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