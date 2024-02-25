Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении 24
24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщило минобороны Азербайджана.
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