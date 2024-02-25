Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении 24

Сегодня в Азербайджане отмечается 32-я годовщина массовой резни мирного населения в Ходжалы. B ночь с 25 на 26 февраля 1992 года второй по значению азербайджано-населенный пункт Нагорного Карабаха город Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженном силами при активном участии военнослужащих и боевой техники 366-го мотострелкового полка РФ, дислоцированного в Карабахе.