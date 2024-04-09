Поездка Ильхама Алиева в Гаджикабул и Гянджу
Поездка Ильхама Алиева в Гаджикабул и Гянджу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 апреля совершает поездку по регионам страны.
Утром, во вторник глава государства принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района, протяженностью 39 км.
Новая трасса улучшит транспортное сообщение указанных 8 сел, где проживают 12 тысяч человек с райцентром.
Далее президент Алиев посетил город Гянджу. Здесь он принял участие в открытии дворца спорта, в церемонии закладки фундамента городского стадиона, а также ознакомился со строительством Экологического паркового комплекса.
Политика
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