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(5 минут назад)
Поездка Ильхама Алиева в Гаджикабул и Гянджу

Поездка Ильхама Алиева в Гаджикабул и Гянджу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поездка Ильхама Алиева в Гаджикабул и Гянджу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 апреля совершает поездку по регионам страны.

Утром, во вторник глава государства принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района, протяженностью 39 км.

Новая трасса улучшит транспортное сообщение указанных 8 сел, где проживают 12 тысяч человек с райцентром.

Далее  президент Алиев посетил город Гянджу. Здесь он  принял участие в открытии  дворца спорта, в церемонии  закладки фундамента городского стадиона, а  также ознакомился со строительством Экологического паркового комплекса.

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