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(1 час назад)
Поездка Ильхама Алиева в Лянкяран

Поездка Ильхама Алиева в Лянкяран

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Поездка Ильхама Алиева в Лянкяран

Президент  Ильхам Алиев 16 января в рамках поездки в южный регион страны посетил Лянкяран.

С его участие состоялось открытие Лянкяранскомо регионального центра ASAN xidmət.

Глава государства также ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий ООО "Laran"   и  цитрусовым садом ООО "Lenk Frut" в селе Сепаради Лянкяранского района.

Кроме того, он посетил строящийся в Лянкяране пенитенциарный комплекс .

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