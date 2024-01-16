Поездка Ильхама Алиева в Лянкяран

Президент Ильхам Алиев 16 января в рамках поездки в южный регион страны посетил Лянкяран.

С его участие состоялось открытие Лянкяранскомо регионального центра ASAN xidmət.

Глава государства также ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий ООО "Laran" и цитрусовым садом ООО "Lenk Frut" в селе Сепаради Лянкяранского района.

Кроме того, он посетил строящийся в Лянкяране пенитенциарный комплекс .