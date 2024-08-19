Полад Бюль Бюль оглу
Полад Бюль Бюль оглу завил о завершении карьеры посла в РФ
79 летний Полад Бюль бюль оглу заявил, что завершил карьеру посла Азербайджана в России.
Этот пост он занимал с 2006 года.
До этого он был министром культуры Азербайджана (1988-2006), а еще раньше директором Бакинской филармонии.
Полад Бюль бюль оглу был известен, как эстрадный певец и не совсем понятно, как он стал дипломатом.
Недавно он заявил, что хотел бы стать депутатом парламента от города Шуша. В настоящее время он зарегистрирован как кандидат от 124-го Шуша-Агдам-Ходжавендского избирательного округа на парламентских выборах 1 сентября.
Политика
-
- 19 август 2024, 21:43
По окончании государственного визита президента РФ в Азербайджан, в честь Владимира Путина был дан официальный прием во дворце «Гюлистан».
-
- 19 август 2024, 17:17
Стабильность на Южном Кавказе во многом зависит от взаимодействия России и Азербайджана. Об этом заявил на брифинге президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.
-
- 19 август 2024, 17:02
Совместный проект России и Азербайджана «Север-Юг» позволит двум странам выйти к Индийскому океану и использовать эти маршруты для взаимной выгоды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, на брифинге подводя итоги своему визиту в Азербайджан.
-
- 19 август 2024, 16:49
Стороны договорились продолжить укреплять межгосударственные связи на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом говорится в Совместном заявлении президентов двух стран, принятом 19 августа по итогам переговороы Владимира Путина и Ильхама Алиева в Баку.
Написать отзыв