Полад Бюль Бюль оглу завил о завершении карьеры посла в РФ

79 летний Полад Бюль бюль оглу заявил, что завершил карьеру посла Азербайджана в России.

Этот пост он занимал с 2006 года.

До этого он был министром культуры Азербайджана (1988-2006), а еще раньше директором Бакинской филармонии.

Полад Бюль бюль оглу был известен, как эстрадный певец и не совсем понятно, как он стал дипломатом.

Недавно он заявил, что хотел бы стать депутатом парламента от города Шуша. В настоящее время он зарегистрирован как кандидат от 124-го Шуша-Агдам-Ходжавендского избирательного округа на парламентских выборах 1 сентября.