Помощник президента и посол Украины обсудили двусторонние отношения

Спикер парламента Армении Ален Симонян не исключил, что никакого документа с Азербайджаном подписано не будет, если стороны не придут к согласию, в том числе по вопросу делимитации границы. Выступая 9 апреля в парламенте,он сказал, что с Азербайджаном продолжаются переговоры, контакты рабочих групп. Но это не значит, что на них обсуждается уступка Арменией собственных территорий.