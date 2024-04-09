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(5 минут назад)
Помощник президента и посол Украины обсудили двусторонние отношения

Помощник президента и посол Украины обсудили двусторонние отношения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Помощник президента и посол Украины обсудили двусторонние отношения

8 апреля состоялась встреча помощника президента Хикмета Гаджиева с послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским.

Как написал в своем аккаунте на платформе X посол Украины, на встрече были обсуждены конкретные вопросы стратегического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

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