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(5 минут назад)
Перестрелки на границе Лачина и Гориса

Перестрелки на границе Лачина и Гориса

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Перестрелки на границе Лачина и Гориса

8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения ВС Армении с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачынского района.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В свою очередь, Минобороны Армении  утверждает, что стрельбу на указанных направлениях открыла азербайджанская сторона.

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