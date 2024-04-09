Перестрелки на границе Лачина и Гориса

Перестрелки на границе Лачина и Гориса

8 апреля с 23:35 до 23:45 подразделения ВС Армении с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачынского района.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В свою очередь, Минобороны Армении утверждает, что стрельбу на указанных направлениях открыла азербайджанская сторона.