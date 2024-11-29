После обращения правозащитника к омбудсмену, отношение к Фазилю Гасымову в СИЗО улучшилось

Правозащитник Руфат Сафаров обратился к омбудсмену Сабине Алиевой в связи с плохим отношением персонала СИЗО-1 к обвиняемому Фазилю Гасымову. После этого ситуация изменилась к лучшему. В частнотси, Гасымову позволили более двух часов общаться с братом без надзора охранника. Об этом Turan сообщил сам глава правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

Свое обращение к омбудсмену он опубликовал 28 ноября в соцсети, заявив, что не может помочь Гасымову и повлиять на руководство изолятора.

"Правовой нигилизм в апогее. Сотрудники репрессивных органов смеются, когда им напоминают о требованиях закона», - отметил Сафаров.

Он перечислил пытки и издевательства, которым подвергли в изоляторе Фазиля Гасымова, призвав омбудсмена срочно обратить внимание на грубейшие нарушения прав заключенных в изоляторе.

Омбудсмен не ответила на обращение правозащитника, однако отношение к Гасымову со стороны персонала сразу улучшилось.

По словам Сафарова, омбудсмен реагирует на обращения, отправляя в места заключения своих представителей. Она пытается влиять на ситуацию насколько это возможно в реалиях Азербайджана, считает он.

В свою очередь, пенитенциарная служба традиционно заявляют о строгом соблюдении всех прав заключенных и врачебном контроле над состоянием их здоровья.

*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиком правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.

В заключении в средине июня он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста. В последнее время, по словам близких, он по прежнему отказывается от пищи, однако принимает подслащенный медом воду и йогурт.