ЕС обсудит ситуацию в Грузии только в середине декабря

27 государств-членов Евросоюза обсудят ситуацию в Грузии, включая возможность отмены безвизового режима с этой страной, на предстоящем заседании Совета иностранных дел 16 декабря, заявил в пятницу посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Выступая перед журналистами, Герчинский отметил, что обсуждения также коснутся потенциальных персональных санкций. «Вопрос Грузии обсуждался несколько раз в последнее время. Все варианты на столе, включая возможность отмены безвизового режима с Грузией», — заявил он. «Однако такие решения будут приниматься коллективно 27 странами-членами ЕС».

Заявления прозвучали на фоне обострения напряженности в Тбилиси, где вспыхнули протесты после заявления правительства Грузии о приостановке переговоров с Европейским союзом до 2028 года. Критики утверждают, что это решение противоречит стратегическим интересам страны и подрывает ее давние стремления к европейской и евроатлантической интеграции.

Протесты и расследования после разгона митинга

Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов во время акций протеста у здания парламента Грузии 28-29 ноября. Расследование, начатое по статье 333 Уголовного Кодекса Грузии, сосредоточено на заявлениях о применении насилия в отношении участников митинга и представителей СМИ.

«На основании сообщений и материалов СМИ мы начали расследование фактов нарушения служебных полномочий с применением насилия. Специальная следственная служба активно проводит все необходимые мероприятия», — заявили в агентстве.

Протесты, организованные оппозиционными группами и организациями гражданского общества, выявили растущее недовольство позицией правительства по членству в ЕС. Напряженность возросла, когда полиция по борьбе с беспорядками применила силу для разгона демонстрантов поздно вечером 29 ноября, что подверглось широкой критике со стороны лидеров оппозиции и активистов.

Дипломатическое противодействие задержке переговоров с ЕС

В Министерстве иностранных дел Грузии более 100 сотрудников подписали заявление, выступающее против решения правительства отложить переговоры о вступлении в ЕС. Они утверждают, что этот шаг подрывает стратегические интересы страны и историческую приверженность европейской интеграции.

«Одностороннее решение отложить переговоры до 2028 года противоречит воле грузинского народа и упускает историческую возможность расширения ЕС», — говорится в заявлении. «Без поддержки западных партнеров Грузия рискует оказаться в изоляции на фоне растущих угроз международной безопасности».

Однако в заявлении не осуждается насильственный разгон акций протеста в ночь на 29 ноября.

В Тбилиси продолжатся протесты?

Улицы Тбилиси оставались пугающе тихими в пятницу утром, что резко контрастировало с обычной суетой столицы. Лидер оппозиции Ника Мелия из Коалиции за перемены заметила в социальных сетях: «Такое ощущение, что город остановился — никто не ходит на работу, детей не отвозят в школу».

Новая акция протеста запланирована на пятницу вечером на проспекте Руставели, заявил Георгий Вашадзе из «Единства — Национального движения». «Мы не отступим. Будущее Грузии — с Европой», — написал Вашадзе в социальных сетях.