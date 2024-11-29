Как в Меджлисе заглушили глас народа

Во время обсуждения в парламенте проекта закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 г." депутат Сиявуш Новрузов раскритиковал реализацию программы самозанятости в сельском хозяйстве.

Цитата: «фермерам дают двух коров по программе самозанятости, однако животные умирают через три дня после того, как сельчане приводят их в свои дворы». Далее он продолжал: «есть много законов, указов президента и распоряжений исполнительной власти о льготах для семей шехидов и ветеранов.

Но процесс их получения так забюрократизирован, что для многих остаётся недоступным.»

Отвечая на критику собрата по власти главный иллюзионист Министерства труда и социальной защиты населения заявил что привилегии семей шехидов и ветеранов войны можно найти в электронном виде на сайте министерства. Пусть читают и также в электронном виде к нам обращаются. Что же касается смертности выделяемого нами крупного и мелкого рогатого скота по программе самозанятости, то примите к сведению что без справок о здоровье Агентства продовольственной безопасности Азербайджана такой скот не выделяется. Мол — "я не я, и корова не моя".

Как думаете: чем закончилась это вербальное фехтование? Вот вердикт председателя ММ: "Когда слушаешь вас (депутатов - прим.Ред.), приходишь в ужас, создается такое впечатление, чтоо страна несется в пропасть. А ведь, так много делается в социальной сфере, почему никто из вас об этом не говорит?! Вспомните всё это! Почему вы не говорите об этом?"

Такое вот у нас разделение власти на независимые друг от друга законодательную, исполнительную и судебную ветви.

76-летний пенсионер

Муслим Алиев.