Как в Меджлисе народа прервали его голос
- Прошу слова
- 29 ноябрь 2024, 12:05
- 273
Как в Меджлисе заглушили глас народа
Во время обсуждения в парламенте проекта закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 г." депутат Сиявуш Новрузов раскритиковал реализацию программы самозанятости в сельском хозяйстве.
Цитата: «фермерам дают двух коров по программе самозанятости, однако животные умирают через три дня после того, как сельчане приводят их в свои дворы». Далее он продолжал: «есть много законов, указов президента и распоряжений исполнительной власти о льготах для семей шехидов и ветеранов.
Но процесс их получения так забюрократизирован, что для многих остаётся недоступным.»
Отвечая на критику собрата по власти главный иллюзионист Министерства труда и социальной защиты населения заявил что привилегии семей шехидов и ветеранов войны можно найти в электронном виде на сайте министерства. Пусть читают и также в электронном виде к нам обращаются. Что же касается смертности выделяемого нами крупного и мелкого рогатого скота по программе самозанятости, то примите к сведению что без справок о здоровье Агентства продовольственной безопасности Азербайджана такой скот не выделяется. Мол — "я не я, и корова не моя".
Как думаете: чем закончилась это вербальное фехтование? Вот вердикт председателя ММ: "Когда слушаешь вас (депутатов - прим.Ред.), приходишь в ужас, создается такое впечатление, чтоо страна несется в пропасть. А ведь, так много делается в социальной сфере, почему никто из вас об этом не говорит?! Вспомните всё это! Почему вы не говорите об этом?"
Такое вот у нас разделение власти на независимые друг от друга законодательную, исполнительную и судебную ветви.
76-летний пенсионер
Муслим Алиев.
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Прошу слова
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В своём недавнем посте в Фейсбуке под названием «Исти-исти новости», я поделился выступлением в Милли Меджлисе министра финансов С. Шарифова о невозможности далее терпеть убыточность Азеристилик, которому ежегодно приходится доплачивать из бюджета по 40 миллионов ман.
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Земля рекордно нагревается, однако человечество постепенно охладевает к дорогостоящей «зеленой» революции. Очередное тому доказательство — итоги ежегодного общепланетарного климатического собрания СОР29 в Баку.
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1 отзыв
Ч
2024-11-29
Очень содержательная заметка. А страны нет, она давно в пропасти. Она - зона, где надзиратели типа Сахиля издеваются, как хотят.