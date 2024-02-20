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(9 часов назад)
Послы США и Великобритании возложили цветы к стихийному мемориалу Алексея Навального

Послы США и Великобритании возложили цветы к стихийному мемориалу Алексея Навального

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Послы США и Великобритании возложили цветы к стихийному мемориалу Алексея Навального

Посол США Марк Либби и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд возложили цветы к стихийному мемориалу в память об Алексее  Навальном, возникщему  у памятника жертве сталинских репрессий, драматурга Гусейна Джавида.

Посол США в аккаунте посольства в Facebook выразил соболезнования семье погибшего оппозиционера: «Выражаю глубокие соболезнования супруге и семье Алексея Навального. Свободолюбивые люди во всем мире не забудут его смелость».

В свою очередь, посол Великобритании в своем аккаунте в Х написал: «Сегодня мы с послом США Марком Либби возложили цветы к памятнику Гусейна Джавида в память о бесстрашном борце за свободы и демократию в России Алексея Навального».

Отметим, что фото Навального и цветы появились у памятника Гусейну Джавиду 19 февраля.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-02-20

    https://www.youtube.com/watch?v=S3klCi5ZcZQ Яшин: правда о смерти Навального

    Cavab ver

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