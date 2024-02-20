Послы США и Великобритании возложили цветы к стихийному мемориалу Алексея Навального

Посол США Марк Либби и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд возложили цветы к стихийному мемориалу в память об Алексее Навальном, возникщему у памятника жертве сталинских репрессий, драматурга Гусейна Джавида.

Посол США в аккаунте посольства в Facebook выразил соболезнования семье погибшего оппозиционера: «Выражаю глубокие соболезнования супруге и семье Алексея Навального. Свободолюбивые люди во всем мире не забудут его смелость».

В свою очередь, посол Великобритании в своем аккаунте в Х написал: «Сегодня мы с послом США Марком Либби возложили цветы к памятнику Гусейна Джавида в память о бесстрашном борце за свободы и демократию в России Алексея Навального».

Отметим, что фото Навального и цветы появились у памятника Гусейну Джавиду 19 февраля.