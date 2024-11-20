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(33 минуты назад)
Посол Азербайджана в Париже  была вызвана в МИД Франции

Посол Азербайджана в Париже  была вызвана в МИД Франции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол Азербайджана в Париже  была вызвана в МИД Франции

19 ноября посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции.

«Этот вызов последовал за неприемлемыми замечаниями, сделанными властями Азербайджана в адрес Франции и европейцев в рамках COP29, в результате которых министр экологического перехода, энергетики, климата и предотвращения рисков г-жа Аньес Паннье-Рунаше была вынуждена отменить свое участие. на этой конференции ООН.

Враждебные действия Азербайджана должны прекратиться». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Франции.

Напомним, что глава Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на COP29 13 ноября обвинил Францию в истреблении природных ресурсов и населения своих бывших колоний.  Он также обвинил президента Макрона в продолжении этой политики в настоящее время.

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