Посол Азербайджана в Париже была вызвана в МИД Франции
Посол Азербайджана в Париже была вызвана в МИД Франции
19 ноября посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции.
«Этот вызов последовал за неприемлемыми замечаниями, сделанными властями Азербайджана в адрес Франции и европейцев в рамках COP29, в результате которых министр экологического перехода, энергетики, климата и предотвращения рисков г-жа Аньес Паннье-Рунаше была вынуждена отменить свое участие. на этой конференции ООН.
Враждебные действия Азербайджана должны прекратиться». Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Франции.
Напомним, что глава Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на COP29 13 ноября обвинил Францию в истреблении природных ресурсов и населения своих бывших колоний. Он также обвинил президента Макрона в продолжении этой политики в настоящее время.
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