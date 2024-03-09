Посол Ирана не знает контуры стран Кавказа?
Посол Ирана не знает контуры стран Кавказа?
Посол Ирана в Азербайджане Аббас Сеид Мусави поместил в своем аккаунте в X примечательное изображение карты Кавказа.
Это карта, где границы Грузии частично охватывают территории Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Напомним, что это суверенные территории России.
Это изображение посол сопроводил следующим текстом: “Проблемы Кавказа касаются только стран этого региона. Иран и другие страны региона решительно поддерживают инициативу «3+3» по стабильности и безопасности Кавказа и никогда не терпят вне регионального вмешательства. Как и в случае с другими фундаментальными вопросами, у нас есть серьёзные проблемы с целями и желаниями Запада в этом фундаментальном вопросе”.
Судя по всему, Мусави явно перестарался. Его публикацию можно было бы принять за плохое знание географии, но эта публикация вместе с картой опубликована на сайте государственного агентства ИРНА.
Все иранские чиновники любят получать других и заверять в любви и дружбе. Видимо таким образом иранцы выражают свою «дружбу» к России.
Политика
-
- 9 март 2024, 22:37
Армения должна освободить все 8 азербайджанских сел, остающихся под ее оккупацией.
-
- 9 март 2024, 19:01
9 марта Хатаинский районный суд города Баку избрал меру пресечения сроком на 4 месяца в отношении учредителя"Toplum TV" Алескера Мамедли.
-
- 9 март 2024, 11:55
Заместитель госсекретаря Курт М. Кэмпбелл и заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Аккапар в Вашингтоне обсуждают укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам, сообщил Госдепартамент в пятницу.
-
- 9 март 2024, 10:09
Аресты могут быть продолжены, заявила Turan главный редактор издания Toplum TV Хадиджа Исмаил, комментируя задержания 8 марта учредителя этой медийной платформы Алескера Мамедли и активиста Руслана Иззетли.
Написать отзыв