  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast60 C
  • Воскресенье, 10 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Посол Ирана не знает контуры стран Кавказа?

Посол Ирана не знает контуры стран Кавказа?

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол Ирана не знает контуры стран Кавказа?

Посол Ирана в Азербайджане Аббас Сеид Мусави поместил в своем аккаунте в X примечательное изображение карты Кавказа.

Это карта, где границы Грузии частично охватывают территории Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Напомним, что это суверенные территории России.

Это изображение посол сопроводил следующим текстом: “Проблемы Кавказа касаются только стран этого региона. Иран и другие страны региона решительно поддерживают инициативу «3+3» по стабильности и безопасности Кавказа и никогда не терпят вне регионального вмешательства. Как и в случае с другими фундаментальными вопросами, у нас есть серьёзные проблемы с целями и желаниями Запада в этом фундаментальном вопросе”.

Судя по всему, Мусави явно перестарался. Его публикацию можно было бы принять за плохое знание географии, но эта публикация вместе с картой опубликована на сайте государственного агентства ИРНА.

Все иранские чиновники любят получать других и заверять в любви и дружбе. Видимо таким образом иранцы выражают свою «дружбу» к России.

Написать отзыв

Политика

Bakının Avropa Şurasına cavabı Toplum TV-nin qapadılması oldu? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей