Посол Ирана не знает контуры стран Кавказа?

Посол Ирана в Азербайджане Аббас Сеид Мусави поместил в своем аккаунте в X примечательное изображение карты Кавказа.

Это карта, где границы Грузии частично охватывают территории Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Напомним, что это суверенные территории России.

Это изображение посол сопроводил следующим текстом: “Проблемы Кавказа касаются только стран этого региона. Иран и другие страны региона решительно поддерживают инициативу «3+3» по стабильности и безопасности Кавказа и никогда не терпят вне регионального вмешательства. Как и в случае с другими фундаментальными вопросами, у нас есть серьёзные проблемы с целями и желаниями Запада в этом фундаментальном вопросе”.

Судя по всему, Мусави явно перестарался. Его публикацию можно было бы принять за плохое знание географии, но эта публикация вместе с картой опубликована на сайте государственного агентства ИРНА.

Все иранские чиновники любят получать других и заверять в любви и дружбе. Видимо таким образом иранцы выражают свою «дружбу» к России.