Посол США обсудил ситуацию с правами человека на встрече с омбудсменом

Посол США обсудил ситуацию с правами человека на встрече с омбудсменом

25 сентября Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Азербайджане Марка Либби.

По информации аппарата омбудсмена, в ходе встречи омбудсмен информировала гостя о своей деятельности в сфере защиты прав и свобод человека.

"Омбудсмен подчеркнула важность изучения положительного опыта в сфере прав человека и рассказала об эффективном сотрудничестве с омбудсменами и национальными правозащитными учреждениями зарубежных стран, а также международными организациями", - говорится в информации.

В ходе встречи также было сообщено о посещениях в местах содержания задержанных. Омбудсмен сообщила, что обратилась к президенту страны с предложениями об амнистии на основании обращений осужденных и членов их семей.

В свою очередь, посольство США опубликовало краткую информацию об этой встрече на платформе X от имени посла Макра Либби.

"Я был рад встретиться с омбудсменом Сабиной Алиевой для обсуждения прав человека. Мы призываем Азербайджан соблюдать свои международные обязательства", - отметил посол.