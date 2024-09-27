Посол США почтил память шехидов Карабахских войн
Посол США почтил память шехидов Карабахских войн
Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил сегодня Аллею Шехидов и возложил цветы монументу вечного огня в память погибший в Первой и Второй Карабахской войнах.
«Сегодня мы чтим и вспоминаем тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни за десятилетия конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Соединенные Штаты тверды в своей приверженности содействию миру, примирению и стабильности на Южном Кавказе.
Мы продолжаем поддерживать гуманитарную помощь, разминирование и усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения на благо всех людей региона», — сказал посол Либби.
Политика
-
- 28 сентябрь 2024, 14:06
На проводящего в заключении 107-е сутки голодовку экономиста Фазиля Гасымова оказывается давление с целью прекращения им акции.
-
- 28 сентябрь 2024, 12:12
За прошедший год с момента организованного выезда всего армянского населения из Нагорного Карабаха гражданство Армении получили лишь 2,6% бывших армянских жителей региона. По данным Миграционной службы Армении, из приблизительно 120 тысяч переселившихся лиц паспорта республики получили только 3 226 человек.
-
- 28 сентябрь 2024, 12:05
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта и совершающих краткосрочные поездки.
-
Азербайджан и Индонезия договорились о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Индонезии - Джейхуном Байрамовым и Ретно Марсуди 27 сентября на встрече, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны отметили важность развития сотрудничества между двумя странами в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций. Также было подчеркнуто значение развития связей между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономике, транспорте, туризме.
Написать отзыв