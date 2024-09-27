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(37 минут назад)
Посол США почтил память шехидов Карабахских войн

Посол США почтил память шехидов Карабахских войн

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол США почтил память шехидов Карабахских войн

Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил сегодня Аллею Шехидов и возложил цветы монументу вечного огня в память погибший в Первой и Второй Карабахской войнах.

«Сегодня мы чтим и вспоминаем тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни за десятилетия конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Соединенные Штаты тверды в своей приверженности содействию миру, примирению и стабильности на Южном Кавказе.

Мы продолжаем поддерживать гуманитарную помощь, разминирование и усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения на благо всех людей региона»,  — сказал посол Либби.

Посол США почтил память шехидов Карабахских войн
Посол США почтил память шехидов Карабахских войн

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