Посол США почтил память шехидов Карабахских войн

Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил сегодня Аллею Шехидов и возложил цветы монументу вечного огня в память погибший в Первой и Второй Карабахской войнах.

«Сегодня мы чтим и вспоминаем тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни за десятилетия конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Соединенные Штаты тверды в своей приверженности содействию миру, примирению и стабильности на Южном Кавказе.

Мы продолжаем поддерживать гуманитарную помощь, разминирование и усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения на благо всех людей региона», — сказал посол Либби.