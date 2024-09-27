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(37 минут назад)
Посол Великобритании почтил память шехидов

Посол Великобритании почтил память шехидов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посол Великобритании почтил память шехидов

В День памяти посол Великобритании в Азербайджане Фюргюс Олд поделился в социальной сети X постом в дань уважения памяти погибших.

«В День памяти погибших в войне с почтением вспоминаем потерявших в ней жизни. Желаем скорейшего установления мира и спокойствия в регионе», - написал посол.

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