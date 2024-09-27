Инвестиционный сектор Азербайджана в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 4 миллионов манатов
Чистая прибыль инвестиционного сектора Азербайджана составила I полугодии 2024 года составила 4,4 млн манатов
В I полугодии 2024 года чистая прибыль иинвестиционных компаний Азербайджана составила 4,4 миллиона манатов, говорится в полугодовом отчете о финансовой стабильности, опубликованном Центральным банком Азербайджана.
Согласно документу, это на 0,8 млн манатов, или примерно на 15,4% меньше, чем за тот же период 2023 года.
”Основным фактором, способствовавшим снижению чистой прибыли по инвестиционным компаниям, стал рост административных расходов по некоторым компаниям", - отмечается в отчете.
-
- Финансы
- 27 сентябрь 2024 12:17
-
Финансы
-
- 27 сентябрь 2024, 12:17
В первом полугодии 2024 года страховые и перестраховочные компании Азербайджана получили 98 миллионов манатов чистой прибыли.
-
- 27 сентябрь 2024, 11:59
Небанковская кредитная организация Embafinans обнародовала финансовые показатели по итогам первого полугодия 2024 года.
-
- 27 сентябрь 2024, 11:42
Член правления, главный финансовый администратор Paşabank Мурад Сулейманов рассказал о планах банка на будущее.
-
- 27 сентябрь 2024, 11:21
Центральный банк Азербайджана обнародовал отчет о финансовой стабильности по итогам первого полугодия 2024 года.
Написать отзыв