Чистая прибыль инвестиционного сектора Азербайджана составила  I полугодии 2024 года составила 4,4 млн манатов

Инвестиционный сектор Азербайджана в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 4 миллионов манатов

В I полугодии 2024 года чистая прибыль иинвестиционных компаний Азербайджана составила 4,4 миллиона манатов, говорится в полугодовом отчете о финансовой стабильности, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно документу, это на 0,8 млн манатов, или примерно на 15,4% меньше, чем за тот же период 2023 года.

”Основным фактором, способствовавшим снижению чистой прибыли по инвестиционным компаниям, стал рост административных расходов по некоторым компаниям", - отмечается в отчете.