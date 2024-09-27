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  • Чистая прибыль инвестиционного сектора Азербайджана составила  I полугодии 2024 года составила 4,4 млн манатов
Инвестиционный сектор Азербайджана в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 4 миллионов манатов

Инвестиционный сектор Азербайджана в первом полугодии получил чистую прибыль в размере 4 миллионов манатов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Чистая прибыль инвестиционного сектора Азербайджана составила  I полугодии 2024 года составила 4,4 млн манатов

В I полугодии 2024 года чистая прибыль иинвестиционных компаний Азербайджана составила 4,4 миллиона манатов, говорится в полугодовом отчете о финансовой стабильности, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно документу, это на 0,8 млн манатов, или примерно на 15,4% меньше, чем за тот же период 2023 года.

”Основным фактором, способствовавшим снижению чистой прибыли по инвестиционным компаниям, стал рост административных расходов по некоторым компаниям", - отмечается в отчете.

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