Посольство США объявляет программу общественных колледжей на 2025-2026 годы
Посольство США объявило однолетнюю программу обучения азербайджанской молодежи в одном из американских колледжей по четырем направлениям: «цифровые медиа», «сельское хозяйство», «информационные технологии и кибербезопасность», «бизнес и предпринимательство» без присуждения академической степени.
Программа полностью финансируется Госдепартаментом США, говорится в сообщении американского посольства.
Для участия в годичной программе (июль 2025 - июнь 2026 гг.) будут отобраны 4 азербайджанских студента.
Предпрограммная подготовка пройдет в июне 2025 года. Студенты будут учиться в колледже США вместе с другими американскими и иностранными студентами.
Это неакадемическая программа. После ее завершения студенты вернутся в Азербайджан. Государственный департамент США оплатит обучение и предоставит финансовую помощь во время программы в США.
В период обучения студентам не разрешается работать в США и также участвовать в других образовательных курсах.
Желающие участвовать программе должны представить заявление, аттестат о среднем образовании, мотивационное письмо, копии удостоверения личности или паспорта, пройти тест на знание английского языка.
Для получения подробной информации обращаться по адресу: SeyidovaG@state.gov
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