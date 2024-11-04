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(3 минуты назад)
Посольство США объявляет программу общественных колледжей на 2025-2026 годы
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство США объявляет программу общественных колледжей на 2025-2026 годы

Посольство  США объявило однолетнюю программу обучения азербайджанской молодежи  в одном из американских колледжей по четырем направлениям: «цифровые медиа», «сельское хозяйство», «информационные технологии и кибербезопасность», «бизнес и предпринимательство»  без присуждения академической степени.

Программа полностью финансируется Госдепартаментом США, говорится в сообщении американского посольства.

Для участия в годичной программе (июль 2025 - июнь 2026 гг.) будут отобраны 4 азербайджанских студента.

Предпрограммная подготовка пройдет в июне 2025 года. Студенты будут учиться в колледже США вместе с другими американскими и иностранными студентами.

Это неакадемическая программа. После ее завершения студенты вернутся в Азербайджан. Государственный департамент США оплатит обучение и предоставит финансовую помощь во время программы в США.

В период обучения студентам не разрешается работать в США и также участвовать в других образовательных курсах.

Желающие участвовать программе должны представить заявление, аттестат о среднем образовании,  мотивационное письмо, копии удостоверения личности или паспорта, пройти тест на знание английского языка.

Для получения подробной информации обращаться по адресу:  SeyidovaG@state.gov

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