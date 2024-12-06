Посольство США отвергает инсинуации в свой адрес

Накануне проправительственное издание Caliber опубликовало материал с серьезными обвинениями в адрес сотрудников посольства США, обвиняя их в подрывной деятельности против Азербайджана.

На просьбу Turan прокомментировать эти обвинения, представитель посольства Билл Мурад заявил следующее: «Это дикие и необоснованные домыслы, и неряшливая попытка отвлечь внимание от реальной ситуации — усиливающегося подавления гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане.

Серьезным журналистам вместо этого следовало бы спросить, почему правительство задержало так много своих собственных граждан под надуманными предлогами — и не выполнило свои международные обязательства и обязанности в области прав человека».