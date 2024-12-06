Посольство США отвергает инсинуации в свой адрес
Посольство США отвергает инсинуации в свой адрес
Накануне проправительственное издание Caliber опубликовало материал с серьезными обвинениями в адрес сотрудников посольства США, обвиняя их в подрывной деятельности против Азербайджана.
На просьбу Turan прокомментировать эти обвинения, представитель посольства Билл Мурад заявил следующее: «Это дикие и необоснованные домыслы, и неряшливая попытка отвлечь внимание от реальной ситуации — усиливающегося подавления гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане.
Серьезным журналистам вместо этого следовало бы спросить, почему правительство задержало так много своих собственных граждан под надуманными предлогами — и не выполнило свои международные обязательства и обязанности в области прав человека».
Политика
-
- 7 декабрь 2024, 13:01
Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила аресты сотрудников Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 11:39
“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 10:59
Базирующийся в Нью-Йорке Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание в Азербайджане шести журналистов и работников СМИ, в том числе 5 сотрудников Meydan TV и одного журналиста-фрилансера.
-
Грузинские спецподразделения разогнали антиправительственных демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с пятницы на субботу, что стало первым подобным разгоном за три дня протестов. Власти применили водометы и слезоточивый газ, чтобы очистить территорию возле парламента Грузии от протестующих. Несколько демонстрантов были задержаны.
Написать отзыв