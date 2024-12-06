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(47 минут назад)
Посольство США отвергает инсинуации в свой адрес

Посольство США отвергает инсинуации в свой адрес

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство США отвергает инсинуации в свой адрес

Накануне проправительственное издание Caliber опубликовало материал с серьезными обвинениями в адрес сотрудников посольства США, обвиняя их в подрывной деятельности против Азербайджана.

На просьбу Turan прокомментировать эти обвинения, представитель посольства Билл Мурад заявил следующее:  «Это дикие и необоснованные домыслы, и неряшливая попытка отвлечь внимание от реальной ситуации — усиливающегося подавления гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане.

Серьезным журналистам  вместо этого следовало бы спросить, почему правительство задержало так много своих собственных граждан под надуманными предлогами — и не выполнило свои международные обязательства и обязанности в области прав человека».

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