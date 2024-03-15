Позиции Баку и Еревана по взаимному признанию границ сблизились - глава МИД Армении

Армения и Азербайджан близки к согласию о признании границы, существовавшей между двумя странами на момент распада СССР в 1991 году, как основы для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 15 марта, выступая в парламенте страны.

«В настоящее время взаимопонимания по этому вопросу больше, чем месяц назад. У меня такое впечатление, что мы очень близки к взаимному согласию в этом вопросе", - сказал он.