Правительство Азербайджана использует сталинские методы - Акиф Гурбанов

Спикер Третьей республиканской платформы Акиф Гурбанов, арестованный по делу "Toplum TV", в своем выступлении в Бакинском апелляционном суде ответил на обвинения СМИ в свой адрес.

Его выступление опубликовано в Facebook-аккаунте III Республиканской платформы, которое публикуется с сокращенниями.

Гурбанов заявил, что арестован, хотя не совершал никаких нарушений и не сделал ничего против общества и страны.

«Этими репрессиями власти не только физически наказывают и преследуют нас, но и используют клевету, чтобы дискредитировать", - сказал он.

Один из основных методов властей - держать общество в страхе, а самим превращать коррупцию и произвол в образ жизни.

«Они не думают о том, что будет завтра и лишь полагаются на насилие, деньги и ложь, пытаясь обмануть людей. В то же время их очень беспокоит доверие общества к оппозиции. Поэтому, своих оппонентов они пытаются унитожить самыми грязными методами", - сказал он.

«Арестовали не только меня, но и моих друзей, не имеющих никакого отношения к общественной работе. Это сделано с целью запугать наше окружение и общество в целом, чтобы ни у кого в будущем не возникало желания спорить с властями».

Гурбанов заявляет, что опубликованные в проправительственных СМИ статьи о нем и арестованным по этому делу, это грязная ложь.

«Ни один из «фактов» и «цифр», упомянутых в этих статьях, передачах и видеороликах, не является правдой. Это - политический заказ Администрации президента», - сказал Гурбанов, перечисляя СМИ, которые распространяли эти материалы.

В частности, Гурбанов категорически отрицает факт получения ими незаконных доходов.

"Например, отмечается, что на мои банковские счета и Алескера Мамедли поступили десятки тысяч денег, и мы получили или использовали их незаконно. Те, кто это пишет, и те, кто это публикует, нагло и бессовестно лгут обществу.

На протяжении многих лет мы получали средства на эти счета на основании договора об оказании услуг, осуществляли все государственные выплаты, включая налоги», - заявил спикер Третьей республиканской платформы.

«Я открыто заявляю, что все имущество, которое есть у меня и моей семьи, приобретено в 2019 году. После 2019 года я не приобретал никакой недвижимости. Источник доходов открыт. Будучи членом Центризбиркома с 2006 по 2016 год, я получал из госбюджета высокую зарплату и премии.

Также я получал доход на основании договора об оказании услуг с 2015 года как физическое лицо. При этом моя супруга работает в международных организациях с 2006 года, и получала довольно высокую зарплату. Госструктуры об этом прекрасно знают», - отметил Гурбанов.

По его словам, сейчас Азербайджаном управляют методоми Сталина и его НКВД.

«Подобно тому, как Сталин давал директиву и требовал добиться признания во что бы то ни стало, НКВД выполняло это. Сталин требовал публиковать в газетах "Правда" и "Известия" материалы, "доказывающие" вину "врагов народа", а затем объявлял, что все эти плохие люди будут расстреляны. Сейчас тот же подход применяется здесь - в независимом Азербайджане", - сказал Гурбанов, приведя в пример ряд СМИ, находящихся на содержании властей и публикующих пасквили о нем и его коллегах.

Акиф Гурбанов призвал огласить доходы руководителей страны и их семей, которые продолжают воровать и обманывать свой народ.

Официальные структуры пока не комментировали вопросы, затронутые Акифом Гурбановым в его выступлении.

*Акиф Гурбанов был задержан 6 марта 2024 года в рамках дела Toplum TV. 8 марта Хатаинский районный суд арестовал его на 4 месяца.

Также были задержаны учредитель сайта Toplum TV Алескер Мамедли, член III Республиканской платформы Руслан Иззатли, редактор "Toplum TV" Мушфик Джаббар, сотрудники Института демократических инициатив Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Али Зейнал.

Всех обвинили в незаконном сотрудничества с иностранными донорами и контрабанде валюты.

Международные организации, в том числе Госдепартамент США, призвали власти Азербайджана освободить несправедливо арестованных.