Правительство Азербайджана использует сталинские методы - Акиф Гурбанов

Правительство Азербайджана использует методы Сталина - Акиф Гурбанов
Спикер Третьей республиканской платформы Акиф Гурбанов, арестованный по делу "Toplum TV", в своем выступлении в Бакинском апелляционном суде ответил на обвинения СМИ в свой адрес.
Его выступление опубликовано в Facebook-аккаунте III Республиканской платформы, которое публикуется с сокращенниями.
Гурбанов заявил, что арестован, хотя не совершал никаких нарушений и не сделал ничего против общества и страны.
«Этими репрессиями власти не только физически наказывают и преследуют нас, но и используют клевету, чтобы дискредитировать", - сказал он.
Один из основных методов властей - держать общество в страхе, а самим превращать коррупцию и произвол в образ жизни.
«Они не думают о том, что будет завтра и лишь полагаются на насилие, деньги и ложь, пытаясь обмануть людей. В то же время их очень беспокоит доверие общества к оппозиции. Поэтому, своих оппонентов они пытаются унитожить самыми грязными методами", - сказал он.
«Арестовали не только меня, но и моих друзей, не имеющих никакого отношения к общественной работе. Это сделано с целью запугать наше окружение и общество в целом, чтобы ни у кого в будущем не возникало желания спорить с властями».
Гурбанов заявляет, что опубликованные в проправительственных СМИ статьи о нем и арестованным по этому делу, это грязная ложь.
«Ни один из «фактов» и «цифр», упомянутых в этих статьях, передачах и видеороликах, не является правдой. Это - политический заказ Администрации президента», - сказал Гурбанов, перечисляя СМИ, которые распространяли эти материалы.
В частности, Гурбанов категорически отрицает факт получения ими незаконных доходов.
"Например, отмечается, что на мои банковские счета и Алескера Мамедли поступили десятки тысяч денег, и мы получили или использовали их незаконно. Те, кто это пишет, и те, кто это публикует, нагло и бессовестно лгут обществу.
На протяжении многих лет мы получали средства на эти счета на основании договора об оказании услуг, осуществляли все государственные выплаты, включая налоги», - заявил спикер Третьей республиканской платформы.
«Я открыто заявляю, что все имущество, которое есть у меня и моей семьи, приобретено в 2019 году. После 2019 года я не приобретал никакой недвижимости. Источник доходов открыт. Будучи членом Центризбиркома с 2006 по 2016 год, я получал из госбюджета высокую зарплату и премии.
Также я получал доход на основании договора об оказании услуг с 2015 года как физическое лицо. При этом моя супруга работает в международных организациях с 2006 года, и получала довольно высокую зарплату. Госструктуры об этом прекрасно знают», - отметил Гурбанов.
По его словам, сейчас Азербайджаном управляют методоми Сталина и его НКВД.
«Подобно тому, как Сталин давал директиву и требовал добиться признания во что бы то ни стало, НКВД выполняло это. Сталин требовал публиковать в газетах "Правда" и "Известия" материалы, "доказывающие" вину "врагов народа", а затем объявлял, что все эти плохие люди будут расстреляны. Сейчас тот же подход применяется здесь - в независимом Азербайджане", - сказал Гурбанов, приведя в пример ряд СМИ, находящихся на содержании властей и публикующих пасквили о нем и его коллегах.
Акиф Гурбанов призвал огласить доходы руководителей страны и их семей, которые продолжают воровать и обманывать свой народ.
Официальные структуры пока не комментировали вопросы, затронутые Акифом Гурбановым в его выступлении.
*Акиф Гурбанов был задержан 6 марта 2024 года в рамках дела Toplum TV. 8 марта Хатаинский районный суд арестовал его на 4 месяца.
Также были задержаны учредитель сайта Toplum TV Алескер Мамедли, член III Республиканской платформы Руслан Иззатли, редактор "Toplum TV" Мушфик Джаббар, сотрудники Института демократических инициатив Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Али Зейнал.
Всех обвинили в незаконном сотрудничества с иностранными донорами и контрабанде валюты.
Международные организации, в том числе Госдепартамент США, призвали власти Азербайджана освободить несправедливо арестованных.
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