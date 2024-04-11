Правительство признало нарушение прав представителей ЛГБТ, однако…

Европейский суд по правам человека объявил 11 апреля решение по жалобам 24 представителей ЛГБТ-сообщества.

Жалоба была связана с массовыми задержаниями и административными арестами в сентябре 2017 г. в Азербайджане представителей ЛГБТ. Они жаловались на то, что подверглись в местах заключения из-за своей ориентации преследованиям и плохому обращению, а также принудительному медобследованию.

Правительство признало нарушения прав заявителей и выразило готовность выплатить им компенсацию в размере 125 тыс евро и еще 3 тыс евро за судебные траты.

ЕСПЧ исключил из списка 5 заявителей – одного по причине смерти, других по неизвестным причинам, и решил завершить рассмотрение с учетом готовности правительства выплатить компенсации.

Однако, как сообщил Turan, представлявший интересы заявителей юрист Самед Рагимли, его клиенты не согласны с предложенным «мировым соглашением» и добиваются решения по существу.

Рагимли пояснил, что одностороннее заявление правительства не накладывает на власти каких-либо обязательств в связи с расследованием незаконных действий силовиков и других, причастных к нарушениям прав представителей ЛГБТ лиц.

Отсутствие решения по существу также не позволяет инициировать принятие антидискриминационного закона в Азербайджане.

Имена заявителей неоглашаются. Некоторые из них, опасаясь дальнейших преследований, покинули Азербайджан.

11 апреля ЕСПЧ объявил также решение по ряду других дел из Азербайджана, сообщает сайт юридической информации https://aihmaz.org/.

Так, журналист Фикрет Ибишбейли жаловался на штраф в размере 500 манатов за распространение информации о ситуации в зоне Карабахского конфликта в 2022 г. Правительство признало нарушение его прав и согласилось выплатить ему компенсацию в 2250 евро.

В деле «Ядигяр Садыглы и другие против Азербайджана» объединены жалобы 15 оппозиционеров и активистов гражданского общества на нарушение их прав во время парламентских выборов 9 февраля 2020 г.

Власти признали нарушение прав заявителей и согласились выплатить какждому из них компенсации в размере 4500 евро.

С аналогичной жалобой обратились еще 9 заявителей, дело которых объединено в дело «Сакит Мамедов и другие против Азербайджана». В этом деле правительство также предложило «мировую» и обязалось выплатить заявителям за нанесенный моральный ущерб по 4750 евро.

Жалоба Гюнель Сафаровой была связана с нарушением ее прав во время выборов, но была исключена из списка рассматриваемых , поскольку она не продолжила коммуникацию со Страсбургским судом.

Еще 10 заявителям будет выплачено по 1750 евро в связи с жалобами на нарушение свободы собраний.