Правозащитники представил на помилование список из 38 заключенных

Бакинский клуб прав человека (БКПЧ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и главе комиссии по вопросам помилования Самиру Нуриеву в связи с ожидаемым актом помилования.

Помилование ожидаемо в преддверии Дня независимости – 28 мая, сообщил Turan глава БКПЧ Расул Джафаров.

По его словам, в списке 38 человек. Это 10 фигурантов «Тертерского дела», арестованных в 2016-2018 гг., и подвергшихся пыткам и необоснованному тюремному заключению.

Кроме того, в списке осужденные верующие по «Гянджинскому» (2018 г.) и «Товузскому» (2019 гг.) делам, а также представители оппозиции и четверо отбывающих пожизненное заключению - трое осужденных по «делу ОПОН» (1995 г.) .

Что касается арестованных в последние месяцы журналистов Abzas Media, Toplum Tv и Kanal-13, то они отсутствуют в списке, поскольку они пока под следствием, а помилование касается уже осужденных лиц.

Напомним, что 3 апреля комиссия по вопросам помилования при президенте возобновила работу.