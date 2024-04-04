Правозащитники представил на помилование список из 38 заключенных
Правозащитники представил на помилование список из 38 заключенных
Бакинский клуб прав человека (БКПЧ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и главе комиссии по вопросам помилования Самиру Нуриеву в связи с ожидаемым актом помилования.
Помилование ожидаемо в преддверии Дня независимости – 28 мая, сообщил Turan глава БКПЧ Расул Джафаров.
По его словам, в списке 38 человек. Это 10 фигурантов «Тертерского дела», арестованных в 2016-2018 гг., и подвергшихся пыткам и необоснованному тюремному заключению.
Кроме того, в списке осужденные верующие по «Гянджинскому» (2018 г.) и «Товузскому» (2019 гг.) делам, а также представители оппозиции и четверо отбывающих пожизненное заключению - трое осужденных по «делу ОПОН» (1995 г.) .
Что касается арестованных в последние месяцы журналистов Abzas Media, Toplum Tv и Kanal-13, то они отсутствуют в списке, поскольку они пока под следствием, а помилование касается уже осужденных лиц.
Напомним, что 3 апреля комиссия по вопросам помилования при президенте возобновила работу.
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