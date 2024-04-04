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(5 часов назад)
Правозащитники представил на помилование список из 38 заключенных

Правозащитники представил на помилование список из 38 заключенных

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Правозащитники представил на помилование список из 38 заключенных

Бакинский клуб прав человека (БКПЧ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и главе комиссии по вопросам помилования Самиру Нуриеву в связи с ожидаемым актом помилования.

Помилование ожидаемо в преддверии Дня независимости – 28 мая, сообщил Turan глава БКПЧ Расул Джафаров.

По его словам, в списке 38 человек. Это 10 фигурантов «Тертерского дела», арестованных в 2016-2018 гг., и подвергшихся пыткам и необоснованному тюремному заключению.

Кроме того, в списке осужденные верующие по «Гянджинскому» (2018 г.) и «Товузскому» (2019 гг.) делам, а также представители оппозиции и четверо отбывающих пожизненное заключению -  трое осужденных по  «делу ОПОН» (1995 г.) .

Что касается арестованных в последние месяцы журналистов Abzas Media, Toplum Tv  и Kanal-13, то они  отсутствуют в списке, поскольку они пока под следствием, а помилование касается уже осужденных лиц.

Напомним, что 3 апреля комиссия по вопросам помилования при президенте возобновила работу.

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