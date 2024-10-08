Правозащитные организации  усиливают призывы  освободить политзаключенных в канун COP29

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Freedom Now опубликовали совместный 74-страничный отчет, в котором сообщают о репрессиях в Азербайджане в отношении критиков власти в преддверии конференции COP29 и призывают освободить политзаключенных. С аналогичным призывом выступила и правозащитная организация Amnesty International.

Азербайджан осуществляет жестокую атаку на критиков правительства, независимые группы и СМИ, отмечают все три организации.

https://www.hrw.org/news/2024/10/08/azerbaijan-vicious-assault-government-critics

Репрессии усилились всего за несколько месяцев до проведения COP29, которая откроется в Баку 11 ноября 2024 г., отмечают правозащитники.

Власти арестовали десятки людей по политически мотивированным, фиктивным уголовным обвинениям. Они также произвольно применяли репрессивные законы, ставя независимые группы и СМИ вне закона, делая уязвимыми к уголовному преследованию.

«Пренебрежение правительства Азербайджана гражданскими свободами ставит независимые группы и критически настроенные СМИ на путь вымирания», — сказал Георгий Гогия, заместитель директора по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch.

«Сочетая несправедливое задержание и ограничительные правила для НПО, правительство Азербайджана пытается искоренить гражданское общество», — заявила Андреа Прасов, исполнительный директор Freedom Now.

«В это критическое время перед COP29 государства и должностные лица ООН должны срочно призвать Азербайджан немедленно и безоговорочно освободить произвольно задержанных активистов и взять на себя обязательство соблюдать права человека на COP29 и в дальнейшем», - подчеркнула она.

Азербайджан проводит международную конференцию по климатической справедливости, активно подрывая основны климатического активизма — подавляя все формы критики и разрушая гражданское общество, в свою очередь заявила еще одна международная правозащитная организация Amnesty International.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/10/cop29-azerbaijan-end-assault-on-civil-society/

«Если власти Азербайджана радикально не изменят свой репрессивный подход, организации гражданского общества, независимые СМИ и активисты не смогут свободно выражать свои критические взгляды и эффективно участвовать в COP29. Это серьезно подорвет процесс и испортит результаты конференции. Чтобы добиться действительно эффективного воздействия, конференция должна стать форумом для свободного обмена мнениями и идеями — не только мнениями государственных делегатов, но и независимых гражданских деятелей, которые являются движущей силой климатической справедливости и прав человека как на местном, так и на международном уровне», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

https://www.hrw.org/news/2024/10/08/azerbaijan-vicious-assault-government-critics