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(3 минуты назад)
Афган Садыгов госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Грузии

Афган Садыгов госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Грузии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Афган Садыгов госпитализирован

На 17-е сутки голодовки в тбилисском СИЗО резко ухудшилось состояние учредителя  азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова. В ночь на 8 октября он был госпитализирован лечебным учреждением Пенитенциарной службы Грузии. Об этом Turan сообщила супруга журналиста Севиндж Садыгова.

«Мне ночь об этом сообщил сотрудник СИЗО. Я просила дать возможность поговорить с Афганом,  но мне ответили, что сейчас это невозможно», - сказала Садыгова.

« Афган извбрал путь голодовки, ибо не мог иными способами отстаивать свои права в Азербайджане и Грузии. Адвокаты сегодня должны посетить его", - сказала она.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Нозадзе подтвердил информацию о госпитализации Афгана.Садыгова. Сегодня он встречался с ним в медицинском учреждении пенитенциарной службы Грузии.

Садыгов находится под наблюдением врачей,  он  «очень слаб», но продолжает голодовку.

*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по  запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против  ареста и отказа предоставить ему убежище.

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