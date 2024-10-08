Афган Садыгов госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Грузии
Афган Садыгов госпитализирован
На 17-е сутки голодовки в тбилисском СИЗО резко ухудшилось состояние учредителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова. В ночь на 8 октября он был госпитализирован лечебным учреждением Пенитенциарной службы Грузии. Об этом Turan сообщила супруга журналиста Севиндж Садыгова.
«Мне ночь об этом сообщил сотрудник СИЗО. Я просила дать возможность поговорить с Афганом, но мне ответили, что сейчас это невозможно», - сказала Садыгова.
« Афган извбрал путь голодовки, ибо не мог иными способами отстаивать свои права в Азербайджане и Грузии. Адвокаты сегодня должны посетить его", - сказала она.
В свою очередь, адвокат Дмитрий Нозадзе подтвердил информацию о госпитализации Афгана.Садыгова. Сегодня он встречался с ним в медицинском учреждении пенитенциарной службы Грузии.
Садыгов находится под наблюдением врачей, он «очень слаб», но продолжает голодовку.
*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вылететь только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище.
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