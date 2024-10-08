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(5 минут назад)
В Милли Меджлисе решили не иметь связей с французскими парламентариями

В Милли Меджлисе решили не иметь связей с французскими парламентариями

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Милли Меджлисе решили не иметь связей с французскими парламентариями

8 октября на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям обсужден проект постановления о выборах руководителей рабочих групп по связям с парламентами других стран.

В одобренном проекте не предусмотрено создание группы по связям с парламентом Франции.

В Милли Меджлисе прошлого созыва деятельность группы по связям с законодателями Франции было приостановления из-за «деструктивной позиции Парижа».

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