В Милли Меджлисе решили не иметь связей с французскими парламентариями
В Милли Меджлисе решили не иметь связей с французскими парламентариями
8 октября на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям обсужден проект постановления о выборах руководителей рабочих групп по связям с парламентами других стран.
В одобренном проекте не предусмотрено создание группы по связям с парламентом Франции.
В Милли Меджлисе прошлого созыва деятельность группы по связям с законодателями Франции было приостановления из-за «деструктивной позиции Парижа».
Политика
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