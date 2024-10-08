В Москве проходит встреча Путина с Алиевым

В Москве проходит встреча Путина с Алиевым

В Москве проходит встреча Путина с Алиевым

В полдень 8 октября в Москве в рамках саммита глав СНГ началась двусторонняя встреча президентов Азербайджана и России с участием делегаций.

Как сообщает агентства ТАСС, после этого Путин проведет аналогичную встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.

Затем состоится заседание Совета глав государств СНГ в узком формате, а позже в расширенном формате. По ее итогам пройдет церемония подписания соглашений.

Накануне представители Армении заявили, что не присоединятся к двум из трех предлагаемых соглашений. В частности, это заявление «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

Судя по названиям этих документов, они направлены против Запада, который Кремль регулярно обвиняет в подрывной деятельности на пространстве бывшего СССР и остальных регионам мира.