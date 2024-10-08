Евросоюз создает новую структуру по борьбе с враждебной деятельностью России

Европейский союз (ЕС) и государства-члены ЕС решительно осуждают усиливающуюся кампанию гибридной деятельности развернутую Россией против ЕС, государств-членов и партнеров ЕС. Эта деятельность вновь иллюстрирует безрассудное и безответственное поведение России и ее пренебрежение к основанному на правилах международному порядку и международному праву. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по Внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 8 октября.

«Мы обнаружили растущее число самых разных видов деятельности против ЕС и его государств-членов, включая кибератаки, кампании манипулирования информацией и вмешательству, случаи поджогов, вандализма и саботажа, в том числе против нашей критической инфраструктуры, а также инструментализацию миграции и другие подрывные действия. Россия также продолжает нарушать спутниковую связь, нарушать европейское воздушное пространство и совершать физические нападения на лиц на территории ЕС.

Эти вредоносные действия являются частью широкой скоординированной гибридной кампании, ведущейся Россией в попытке расколоть наше общество, дестабилизировать и ослабить ЕС и государства-члены ЕС, а также сорвать поддержку Украины.

Это не удастся: мы будем действовать сообща и решительно, чтобы бороться с этими действиями и привлечь виновных к ответственности. Наша поддержка Украины останется прочной и непоколебимой столько, сколько потребуется.

Сегодня принято решение о создании специальной структуры для ограничения дестабилизирующей деятельности России. Отныне ЕС может преследовать тех, кто несет ответственность за дестабилизирующие действия России во всем мире, осуществляет их, поддерживает или получает от них выгоду, а также их сообщников и сторонников.

Мы продолжим укреплять нашу устойчивость, тесно сотрудничать с нашими партнерами и в полной мере использовать гибридный инструментарий ЕС, включая дипломатические и ограничительные меры, а также все имеющиеся инструменты для предотвращения, сдерживания и реагирования на гибридную деятельность России», - сказано в заявлении.