Председатель Палаты депутатов парламента Чехии в Баку

Делегация высокого уровня во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой прибыла с официальным визитом в Азербайджан, что символизирует взаимное дипломатическое обязательство.

По прибытии в Международный аэропорт Баку Пекарова Адамова была встречена главой рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-чешским межпарламентским связям Эльнуром Аллахвердиевым, послом Чехии в Азербайджане Миланом Седлачеком и другими официальными лицами.

Этот визит следует за официальной поездкой Пекаровой Адамовой в Ереван.

В декабре председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила Чешскую Республику с официальным визитом. В ходе этого визита в ходе обсуждений подчеркивалась важность сотрудничества не только на уровне парламентских лидеров, но и между комитетами и группами дружбы. Обе стороны подчеркнули важность взаимного сотрудничества в рамках международных организаций.

На фоне 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Чешской Республикой продолжающиеся торжества свидетельствуют о позитивной траектории развития межгосударственных отношений за последние три десятилетия.

Гафарова дала представление о текущей региональной ситуации, обрисовав последствия почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель. Она подробно рассказала о перемещении миллиона азербайджанцев, разрушении инфраструктуры, включая исторические, культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях, и проинформировала Адамову о военных и политических провокациях Армении.

Подчеркнув приверженность Азербайджана международному праву и отсутствие жертв среди гражданского населения в ходе антитеррористической деятельности в Карабахском регионе, Гафарова подчеркнула проблемы, связанные с минной угрозой для усилий по восстановлению. Она подтвердила приверженность Азербайджана достижению прочного мира в регионе, выразив готовность к мирному соглашению с Арменией.

В ответ Адамова подтвердила поддержку Чешской Республикой мирных переговоров и отметила первостепенную важность установления прочного мира в регионе, подчеркнув совместные усилия по дипломатическому урегулированию.