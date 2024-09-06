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(5 часов назад)
Представитель Военной разведки США в Баку

Представитель Военной разведки США в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Представитель Военной разведки США в Баку

Глава Управления оборонной разведки США Европа-Евразийского регионального центра  Патрик Приор прибыл в Баку для обсуждения с правительством Азербайджана путей укрепления отношений между США и Азербайджаном в области безопасности.

Об этом написал в своем аккаунте в Твиттер посол США в Азербайджане Марк Либби.

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