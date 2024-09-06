Представитель Военной разведки США в Баку

Глава Управления оборонной разведки США Европа-Евразийского регионального центра Патрик Приор прибыл в Баку для обсуждения с правительством Азербайджана путей укрепления отношений между США и Азербайджаном в области безопасности.

Об этом написал в своем аккаунте в Твиттер посол США в Азербайджане Марк Либби.