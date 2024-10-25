Представители Турции и Армении обсудят вопросы открытия железной дороги Гюмри-Карс

Представители Армении и Турции в ближайшее время встретятся для обсуждения условий возобновления работы железной дороги Гюмри-Карс. Об этом заявил радио «Свобода» вице-спикер парламента, спецпосланник Армении на переговорах с Турцией Рубен Рубинян.

В частности, речь идет о мосте Маргара, через который проходит железная дорога Гюмри-Карс, сказал Рубинян.

Он выразил оптимизм, отметив, что диалог с турецкой стороной развивается достаточно быстро, реальные результаты будут в недалеком будущем.

«Мы ожидаем, что все достигнутые договоренности будут реализованы, и процесс урегулирования завершится установлением дипломатических отношений и открытием границ. Мы готовы сделать это хоть завтра», - сказал Рубинян.