Представители Турции и Армении обсудят вопросы открытия железной дороги Гюмри-Карс
Представители Турции и Армении обсудят вопросы открытия железной дороги Гюмри-Карс
Представители Армении и Турции в ближайшее время встретятся для обсуждения условий возобновления работы железной дороги Гюмри-Карс. Об этом заявил радио «Свобода» вице-спикер парламента, спецпосланник Армении на переговорах с Турцией Рубен Рубинян.
В частности, речь идет о мосте Маргара, через который проходит железная дорога Гюмри-Карс, сказал Рубинян.
Он выразил оптимизм, отметив, что диалог с турецкой стороной развивается достаточно быстро, реальные результаты будут в недалеком будущем.
«Мы ожидаем, что все достигнутые договоренности будут реализованы, и процесс урегулирования завершится установлением дипломатических отношений и открытием границ. Мы готовы сделать это хоть завтра», - сказал Рубинян.
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