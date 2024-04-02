Преидент SOCAR возглавил AFFA
Преидент SOCAR возглавил AFFA
Глава государственной нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф избран президентом AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) на состоявшейся сегодня отчетно-выборной конференции этой организации.
Наджаф сменил на этом посту бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева.
Были избраны также члены исполкома ассоциации, в который вошли: вице-президент AFFA Эльшад Насиров (вице-президент SOCAR), генсек ассоциации Сархан Гаджиев, главный тренер ФК «Карабах» Гурбан Гурбанов, ветеран футбола Самед Гурбанов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Фарид Мансуров, гендиректор ОТВ Балакиши Гасымов и др.
SOCAR является основным донором AFFA и вообще азербайджанского футбола, но пока без особого успеха.
Достижения ФК «Карабах», который не финансируется SOCAR - приятное исключение и они в большей степени связаны с заслугами главного тренера команды Гурбана Гурбанова.
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