  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear100 C
  • Среда, 3 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
Преидент SOCAR возглавил AFFA

Преидент SOCAR возглавил AFFA

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Преидент SOCAR возглавил AFFA

Глава государственной нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф избран президентом AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) на состоявшейся сегодня отчетно-выборной конференции этой организации.

Наджаф сменил на этом посту бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева.

Были избраны также члены исполкома ассоциации, в который вошли: вице-президент AFFA Эльшад Насиров (вице-президент SOCAR), генсек ассоциации Сархан Гаджиев, главный тренер ФК «Карабах» Гурбан Гурбанов, ветеран футбола Самед Гурбанов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Фарид Мансуров, гендиректор ОТВ Балакиши Гасымов и др.

SOCAR является основным донором AFFA и вообще азербайджанского футбола, но пока без особого успеха.

Достижения ФК «Карабах», который не финансируется SOCAR - приятное исключение и они в большей степени связаны с заслугами главного тренера команды Гурбана Гурбанова.

 

Написать отзыв

Политика

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей