Преидент SOCAR возглавил AFFA

Глава государственной нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф избран президентом AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) на состоявшейся сегодня отчетно-выборной конференции этой организации.

Наджаф сменил на этом посту бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева.

Были избраны также члены исполкома ассоциации, в который вошли: вице-президент AFFA Эльшад Насиров (вице-президент SOCAR), генсек ассоциации Сархан Гаджиев, главный тренер ФК «Карабах» Гурбан Гурбанов, ветеран футбола Самед Гурбанов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Фарид Мансуров, гендиректор ОТВ Балакиши Гасымов и др.

SOCAR является основным донором AFFA и вообще азербайджанского футбола, но пока без особого успеха.

Достижения ФК «Карабах», который не финансируется SOCAR - приятное исключение и они в большей степени связаны с заслугами главного тренера команды Гурбана Гурбанова.