Профессора университетов США и Великобритании призывают освободить Губада Ибадоглу
Профессора университетов США и Великобритании призывают освободить Губада Ибадоглу
22 профессора вузов США подписали петицию с призывом освободить арестованного в Азербайджане ученого-экономиста Губада Ибадоглу.
Как сообщил Turan брат Ибадоглу Галиб Байрамов, это преподаватели университетов Duke University и University of North Carolina at Chapel Hill-in, где преподавал Ибадоглу. Они обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой помочь освободить Ибадоглу.
В обращении отмечается, что «с момента незаконного задержания Губада Ибадоглу прошло 250 дней, его здоровье находится в критическом состоянии, при этом Международному Комитету Красному Кресту не разрешается его посещать».
Авторы обращения призывают все международные организации и правительства прилагать усилия для освобождения Ибадоглу, предоставления ему адекватной медицинской помощи и обеспечения справедливого и прозрачного суда.
«Мы знаем, что он является принципиальным человеком, который требует прозрачного расходования нефтяных доходов на благо народа. Мы гордимся его исследованиями и опечалены страданиями, которые он сейчас переживает», - сказано в обращении.
В обращении подчеркивается, что американские ученые неоднократно призывали правительство Азербайджана освободить профессора Ибадоглу из тюрьмы, но это не увенчалось успехом.
В защиту Ибадоглу также выступили профессора Лондонской школы экономики и политических наук и Оксфордского университета, который обратились к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону с просьбой внести свой вклад в процесс освобождения ученого.
В петиции подчеркивается, что здоровье Губада Ибадоглу резко ухудшилось и его жизнь по-прежнему находится в опасности, а британское правительство призвано сделать все возможное, чтобы как можно скорее освободить его из тюрьмы.
* 23 июля 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).
Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.
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