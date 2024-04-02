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(5 часов назад)
Профессора университетов  США  и Великобритании призывают  освободить Губада Ибадоглу

Профессора университетов  США  и Великобритании призывают  освободить Губада Ибадоглу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Профессора университетов  США  и Великобритании призывают  освободить Губада Ибадоглу

22 профессора  вузов США подписали петицию с призывом освободить арестованного в Азербайджане  ученого-экономиста  Губада Ибадоглу.

Как сообщил Turan брат Ибадоглу Галиб Байрамов, это преподаватели  университетов Duke University и University of North Carolina at Chapel Hill-in, где преподавал Ибадоглу. Они обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой помочь освободить Ибадоглу.

В обращении отмечается, что «с момента незаконного задержания Губада Ибадоглу прошло 250 дней, его здоровье находится в критическом состоянии, при этом  Международному Комитету Красному Кресту не разрешается  его посещать».

Авторы обращения призывают все международные организации и правительства прилагать усилия для  освобождения Ибадоглу,   предоставления ему адекватной медицинской помощи и обеспечения справедливого и прозрачного суда.

«Мы знаем, что он является принципиальным человеком, который требует прозрачного расходования нефтяных доходов на благо народа. Мы гордимся его исследованиями и опечалены страданиями, которые он сейчас переживает», -  сказано в обращении.

В обращении подчеркивается, что американские ученые неоднократно призывали правительство Азербайджана освободить профессора Ибадоглу из тюрьмы, но это не увенчалось успехом.

В защиту Ибадоглу также выступили профессора Лондонской школы экономики и политических наук и Оксфордского  университета, который  обратились к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону с просьбой внести свой вклад в процесс освобождения  ученого.

В петиции подчеркивается, что здоровье Губада Ибадоглу резко ухудшилось и его жизнь по-прежнему находится в опасности, а британское правительство призвано сделать все возможное, чтобы как можно скорее освободить его из тюрьмы.

* 23 июля 2023  года Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению по ст. 204.3.1  (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).

Ряд стран и международных организаций, в том числе Госдепартамент США, сенаторы и конгрессмены США, призвали освободить Ибадоглу. Он признан политзаключенным.

 

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