Преследования журналистов в Азербайджане - доклад Платформы Совета Европы

Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности представителей медиа опубликовала годовой отчет под названием: «Свобода прессы в Европе: время переломить ситуацию».

100-страничный доклад, подготовленный международными журналистскими организациями – партнерами Совета Европы, был представлен 5 марта на пресс-конференции в греческом городе Салоники.

В докладе оценены “основные угрозы свободе СМИ в государствах-членах Совета Европы, России и Беларуси на основе предупреждений, опубликованных в 2023 году, пятнадцатью НПО в области свободы СМИ”, - говорится в пресс-релизе Совета Европы.

В докладе отражены также факты преследования журналистов в Азербайджане.

Азербайджан указан в числе стран (наряду с Францией, Грецией, Турцией, Венгрией, Испанией), где используются шпионские программы (Pegasus) для слежки за журналистами.

Также упоминаются 8 случаев нападения полиции на журналистов во время «освещения демонстраций».

Азербайджан включен также в раздел о «безнаказанности за убийства журналистов». В качестве примеров называются не раскрытые убийств журналиста Эльмара Гусейнова и публициста Рафига Таги.

В Азербайджане журналисты подвергаются краткосрочным задержаниям при осуществлении своей работы. В частности, в селе Союдлу Гядабейского района летом 2023 г., после протестов местного населения. Тогда же полиция ограничила въезд в населенный пункт и препятствовала работе журналистов.

В отчете указывается также на случаи административных арестов журналистов в Азербайджане «в отместку за их работу». Это аресты Вугара Мамедова ( «Hurriyyet TV»), Нурлана Гахраманлы (фрилансер), Вели Шукурзаде (фоторепортер).

В докладе упоминается и дело журналистов Abzas Media, арестованных по обвинениям в «контрабанде иностранной валюты».

Далее приводится список находящихся в странах Совета Европы под арестом журналистов и блогеров. Всего таких 55 человек, из них 16 в Азербайджане.

В писке следующие имена: Аршад Ибрагимов (сайт dunyaninsesi.az), Аслан Гурбанов (блогер), Аваз Зейналлы (Xural.tv), Азиз Оруджев (Kanal-13), Эльнара Гасымова (Abzas Media), Эльнур Шукюров (Səda TV), Хафиз Бабалы (агентство Turan), Ибрагим Шукюров (сайт azerinfo.az), Мохаммед Кекалов (Abzas Media), Наргиз Абсаламова (Abzas Media), Осман Нариманоглу (сайт Demokratik.az), Полад Асланов (сайт xeberman.com), Рашад Рамазанов (блогер), Севиндж Вагифгызы (Abzas Media), Ульви Гасанлы (Abzas Media), Шамо Эмин (Kanal 13).

В докладе содержится рекомендацию Совету Европы призвать Азербайджан и Турцию «вернуться к диалогу с Платформой безопасности журналистов Совета Европы».

Авторы рекомендовали Совету Европы разработать механизмы, усиливающие защиту журналистов и свободу СМИ. Также СЕ предлагается действовать решительно, чтобы обеспечить соблюдение государствами-членами решений ЕСПЧ, и добиваться немедленного освобождения несправедливо арестованных, расследовать сообщения об угрозах журналистам и принять национальные планы действий по обеспечению безопасности журналистов.

Полный текст доклада здесь.