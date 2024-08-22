Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении первой леди Мехрибан Алиевой прибыл в четверг в Республику Узбекистан с государственным визитом, направленным на углубление двусторонних связей между двумя исторически и стратегически близкими странами.

Главу государства Азербайджан и первую леди в международном аэропорту Ташкента встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие высокопоставленные должностные лица, что подчеркнуло значение, которое обе страны придают визиту. Церемониальная встреча отличалась традиционными проявлениями гостеприимства, подчеркивая прочные отношения между двумя тюркоязычными народами.

Первой остановкой Алиева был Мемориальный комплекс Гейдара Алиева, где он отдал дань уважения своему отцу, бывшему президенту Азербайджана, которому широко приписывают заложение основ современной государственности и стратегического видения Азербайджана. Посещение мемориала подчеркивает личное и политическое наследие, которое президент Алиев продолжает поддерживать в своем руководстве, которое позволило Азербайджану расширить свое региональное влияние посредством энергетической дипломатии, транспортных инициатив и экономического партнерства.

Государственный визит проходит в период развития региональной динамики, поскольку и Азербайджан, и Узбекистан стремятся использовать свои геостратегические позиции вдоль ключевых транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию. Для Азербайджана развитие отношений в Центральной Азии является центральным элементом его амбиций в рамках проекта «Средний коридор», важнейшего компонента более широкой инициативы по стимулированию торговли и транзитных маршрутов через регион Каспийского моря.

Ожидается, что этот визит, включающий встречи на высоком уровне и потенциальные соглашения в сфере торговли, энергетики и культуры, еще больше укрепит растущее сотрудничество между двумя странами. Баку и Ташкент разделяют интересы в укреплении экономических связей, особенно в таких секторах, как энергетика, логистика и сельское хозяйство.

Этот государственный визит знаменует собой возможность для обеих стран подтвердить свою приверженность многосторонним инициативам и способствовать укреплению партнерских отношений во все более взаимосвязанном регионе.