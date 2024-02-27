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(1 час назад)
Президент и премьер Франции заговорили об отправке военных в Украину

Президент и премьер Франции заговорили об отправке военных в Украину

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент и премьер Франции заговорили об отправке военных в Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом Эмманюэлем Макроном допустил отправку военных на Украину. Париж «не может ничего исключать в войне», которая происходит «в самом сердце Европы», включая отправку наземных войск, цитирует премьера издание CNews.

В свою очередь, президент Макрон объявил о создании коалиции экстренной поддержки Украины. Объединение обещает украинской армии ракеты средней и большой дальности и и бомбы.

Президент Франции также допустил, что войска Запада могут быть отправлены в Украину. Какие страны могли бы задействовать своих военных, не уточняется.

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