Президент Ирана позвонил Алиеву

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил 26 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Пезешкиан выразил соболезнование в связи с крушением самолета AZAL и гибелью его пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджан.

Отметим, что это был первый телефонный звонок иранского президента с момента его избрания на пост.