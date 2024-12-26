Президент Ирана позвонил Алиеву
Президент Ирана позвонил Алиеву
Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил 26 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Пезешкиан выразил соболезнование в связи с крушением самолета AZAL и гибелью его пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджан.
Отметим, что это был первый телефонный звонок иранского президента с момента его избрания на пост.
Политика
-
- 27 декабрь 2024, 14:50
Кабинет Министров Азербайджана продлил особый карантинный режим на территории страны до 1 апреля 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
-
- 27 декабрь 2024, 14:34
Кремль не будет давать каких-либо оценок катастрофе пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау до выводов следствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
-
- 27 декабрь 2024, 13:48
Хатаинский районный суд Баку в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения обвиняемым журналистам по делу Toplum TV.
-
- 27 декабрь 2024, 13:20
AZAL приостанавливает полеты в ряд городов России, сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу 27 декабря.
Написать отзыв