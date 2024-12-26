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(4 минуты назад)
Президент Ирана позвонил Алиеву

Президент Ирана позвонил Алиеву

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Ирана позвонил Алиеву

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позвонил 26 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Пезешкиан выразил соболезнование в связи с крушением самолета AZAL и гибелью его пассажиров.  Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджан.

Отметим, что это был первый телефонный звонок иранского президента с момента его избрания на пост.

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