Президент Израиля Ицхак Герцог совершит визит в Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог возглавит свою страну на конференции ООН по климату COP29, которая пройдет в Баку в следующем месяце, сообщает The times of Israel.

Как отмечает издание, Герцог на встрече в президентском двлоце подчеркнул «важность проблемы изменения климата». Кроме того, сказал президент, необходимо укреплять региональное сотрудничество, которое становится еще более актуальным для Израиля в нынешней ситуации.

На встрече правительственных чиновников, бизнесменов, академиков и активистов гражданского общества, а также 20 климатических стартапов, выбранных представлять страну на COP29, Герцог указал, что «хотя некоторые считали неуместным обсуждать климатический кризис, пока страна находится в состоянии войны, на самом деле все наоборот».

Климатическая конференция COP29 состоится в Баку 11-22 ноября.