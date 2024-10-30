Президент Израиля Ицхак Герцог совершит визит в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог совершит визит в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог возглавит свою страну на конференции ООН по климату COP29, которая пройдет в Баку в следующем месяце, сообщает The times of Israel.
Как отмечает издание, Герцог на встрече в президентском двлоце подчеркнул «важность проблемы изменения климата». Кроме того, сказал президент, необходимо укреплять региональное сотрудничество, которое становится еще более актуальным для Израиля в нынешней ситуации.
На встрече правительственных чиновников, бизнесменов, академиков и активистов гражданского общества, а также 20 климатических стартапов, выбранных представлять страну на COP29, Герцог указал, что «хотя некоторые считали неуместным обсуждать климатический кризис, пока страна находится в состоянии войны, на самом деле все наоборот».
Климатическая конференция COP29 состоится в Баку 11-22 ноября.
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