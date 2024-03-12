  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast80 C
  • Среда, 13 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(18 минут назад)
Президент Казахстана прибыл в Шушу

Президент Казахстана прибыл в Шушу

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Казахстана прибыл в Шушу

12 марта президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в сопровождении Ильхама Алиева прибыл в город Шуша.

Глава Казахстана был ознакомлен с достопримечательностями культурной столицы Азербайджана, ему было рассказано о планах по восстановлению города после освобождения от армянской оккупации в 2020 году.

Написать отзыв

Политика

Sosial şəbəkələrdə insanlar arasında təşviş yaradanlar kimlərdir? – İlham İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей