Президент Казахстана прибыл в Шушу
Президент Казахстана прибыл в Шушу
12 марта президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в сопровождении Ильхама Алиева прибыл в город Шуша.
Глава Казахстана был ознакомлен с достопримечательностями культурной столицы Азербайджана, ему было рассказано о планах по восстановлению города после освобождения от армянской оккупации в 2020 году.
Политика
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- 13 март 2024, 13:57
13 марта Ильхам Алиев принял нового генерального директора нефтяной компании BP Мюррея Аукинклоса (Murray Auchincloss) сообщает сайт президента Азербайджана. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение плодотворным и многолетним сотрудничеством. Алиев подчеркнул важность «Контракта века», подписанного в 1994 году, отметив «стратегическое» партнерство между Азербайджаном и BP. По его словам, доходы от добычи энергоресурсов в Азербайджане, эффективно используются в экономической, социальной и других сферах.
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- 13 март 2024, 13:33
В Хатаинском районном суде Баку 12 марта было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова и переводе его под домашний арест.
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- 13 март 2024, 12:14
Двое лиц в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, явились сегодня утром на съемную квартиру феминистки Наримин Шахмарзаде.
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- 13 март 2024, 11:34
Администрация Байдена во вторник объявила, что отправит в Украину новый пакет вооружений на сумму 300 миллионов долларов. Ранее республиканцы в Конгрессе призвали дать Украине кредиты, а не деньги. Госдепартамент отклонил это предложение. «Мы не считаем правильным обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается выжить и встать на ноги", - заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
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