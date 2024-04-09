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(5 минут назад)
Президент Кыргызстана посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана посетит Азербайджан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Кыргызстана посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-25 апреля посетит Азербайджан с государственным визитом. Об этом было заявлено сегодня на переговорах в Бишкеке глав МИД Кыргызстана и Азербайджана – Джеенбека Кулубаева и Джейхуна Байрамова.

В Баку Жапаров также примет участие в церемонии открытия памятнику кыргызскому писателю Чингизу Айтматову, сообщает МИД Азербайджана.

Мероприятие приурочено к Дням кыргызской культуры в Азербайджане.

 

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