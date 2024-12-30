Президент Литвы выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

22 мая 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступили с заявлениями для прессы.

Президент Литвы Гитанас Науседа 30 декабря выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с трагической авиакатастрофой, в результате которой погибли многочисленные люди.

В телефонном разговоре Науседа выразил соболезнования Алиеву и азербайджанскому народу, пожелал скорейшего выздоровления раненым и выразил солидарность с нацией в это трудное время.

Президент Алиев поблагодарил своего литовского коллегу за выраженное сочувствие и поддержку, подчеркнув важность международной солидарности во время кризиса.

В ходе беседы лидеры двух стран также обсудили вопросы укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

В ходе телефонного разговора также было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Литвой, а также значимость двустороннего сотрудничества, особенно в культурной и гуманитарной сферах.